Alanya'da dev dalgalar, kayaları dövdü
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Alanya'da dev dalgalar, kayaları dövdü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 2 gündür yağan yağmur sonrası bugün parçalı bulutlu hava hakim olurken, denizde oluşan dev dalgalar, kayaları dövdü.

01.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:04
Alanya'da dev dalgalar, kayaları dövdü

ANTALYA'nın ilçesinde, 2 gündür yağan yağmur sonrası bugün parçalı bulutlu hava hakim olurken, denizde oluşan dev dalgalar, kayaları dövdü.

Alanya'da 2 gün boyunca yağan yağmur sonrası bugün parçalı bulutlu hava hakim oldu. Denizde oluşan dev dalgalar, Cilvarda Burnu ve Ulaş bölgesinde kayalıklara çarptı. Bazı kişiler, dev dalgaların kayaları dövmesini izlerken, bazıları da oltasını alıp, balık tutmayı denedi. 


Kaynak: DHA

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