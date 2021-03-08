Alanya'da dereye yuvarlanan çimento mikserinin sürücüsü öldü
08.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:02
Antalya'nın Alanya ilçesinde dereye yuvarlanan çimento mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dereye yuvarlanan çimento mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Deretürbelinas Mahallesi'nde Necati Vardar'ın (60) kullandığı 07 ANU 871 plakalı çimento mikseri, manevra sırasında yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.
Kazada sürücü yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt