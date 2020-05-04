Alanya'da denizin rengi kahverengiye dönüştü
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Alanya'da denizin rengi kahverengiye dönüştü

04.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:45

Alanya'da denizin rengi kahverengiye dönüştü Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam başlayan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.

Alanya'da denizin rengi kahverengiye dönüştü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam başlayan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle deniz kahverengiye büründü.

Alanya'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. İlçede metrekareye 120 kilogram düşen yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular derelerle buluşup denize taşındı. Denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Denizin kıyı kesimlerinin kahverengi bir renk alması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede Çarşamba gününe kadar yağışın belirli aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek, Perşembe ve Cuma günleri ise yeniden yağışlı havanın hakim olacağını ifade etti.

Alanya'da denizin rengi kahverengiye dönüştü

Kaynak: İHA

Manşet

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