Alanya'da Denize Sıfır Kar Keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Belediyesi tarafından Torosların eteğinden İskele Şelale Meydanı'na getirilen 8 kamyon dolusu kar, 7'den 70'e herkesin eğlencesi oldu.

Alanya Belediyesi, Torosların yüksek kesimlerindeki Taşatan Yolu ve Hacıbelen Yaylası'ndan 8 kamyon dolusu kar alarak merkezdeki İskele Şelale Meydanı'na getirdi. Araçların karı dökmesinin ardından çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi. Yetişkinlerin de dahil olduğu eğlence sırasında birbirlerine kartopu atan çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Karın üstünde kayan ve fotoğraf çekenler ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Her şey vatandaşlarımızın mutluluğu, refahı ve huzuru için"

Alanya denilince akıllara sadece yazlık bir tatil bölgesi geldiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşlara kar keyfini de yaşattıklarını söyledi. Başkan Yücel, "Alanya'nın yaylalarında kar yağışı var ama merkezde olan vatandaşlarımızın birçoğu karı kartpostallarda veya televizyonlarda görebiliyor. Biz de bu vesileyle buradaki vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın hafta sonunda hoş vakit geçirmelerini istedik. Kendilerine göre bir eğlence yapabilmeleri için Alanya İskelesi Şelale Meydanı'na 8 kamyon dolusu kar getirerek buradaki çocuklarımızın bir aktivite yaşamasına vesile olduk. Bu etkinliğimizi her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Bu sene yine iyi bir hafta sonu etkinliği oldu ve şehrimize renk kattı. Her şey vatandaşlarımızın mutluluğu, refahı ve huzuru için" dedi.

"Birazdan kardan adam yapacağız, çok mutluyuz"

Kar topu oynayan Beyza Nur Bozdoğan, ilk defa kar gördüğünü ifade ederek çok mutlu olduğu belirtti. Bozdoğan, "Karda kaydık oyunlar oynadık çok keyifliydi. Birazdan kardan adam yapacağız, çok mutluyuz" diye konuştu.

"Her sene yapılmasını tavsiye ederim"

Çocuklarını kar oynaması için meydana getiren Yasin Bala ise güzel bir etkinliğin olduğu söyleyerek, "Alanya için bir ilk olarak düşünebiliriz ama daha farklı olabilirdi. Yine de insanları bu kadar mutlu edeceğini bilemezdim. Güzel bir etkinlik, geliştirilmiş bir şekilde her sene yapılmasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA