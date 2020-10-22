Alanya'da denize giren Rus turist boğuldu
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Alanya'da denize giren Rus turist boğuldu

22.10.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:58
Alanya'da denize giren Rus turist boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist denizde boğuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist denizde boğuldu.

Tosmur Mahallesi'ndeki sahilden iki arkadaşıyla denize giren Rusya uyruklu Svetlena Syrbu (27), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Arkadaşlarının çabalarına rağmen denizde kaybolan Syrbu için sahil güvenlik ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerince yürütülen yaklaşık 8 saatlik aramanın sonucu Syrbu'nun cenazesi, Alanya Kalesi açıklarında bulundu.

Syrbu'nun cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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