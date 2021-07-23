Alanya'da denize giren Kazak turist boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Kazak turist, denizde boğuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Kazak turist, denizde boğuldu.

Oba Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle kalan Kaldybek Mukatayev (70) denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Mukatayev, durumu fark eden vatandaşlar tarafından kıyıya çıkardı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mukatayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazak turistin eşi, kızı, damadı ve torunu gözyaşı döktü.

Kaldybek Mukatayev'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt