Alanya'da denizde kadın cesedi bulunması

23.08.2019 14:32

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde bulunan cesedin Mersin'de girdikleri denizde akıntıya kapılan kadına ait olduğu tespit edildi.

Alanya Yat Limanı açıklarında dün denizden çıkartılan cesedin, kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki cesedin, Mersin'in Anamur ilçesinde, 20 Ağustos'ta denizde akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden biri olan Fazilet Bal'a ait olduğu belirlendi.

Bal'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Cesedin akıntıyla Alanya ilçesine sürüklendiği bildirildi.

Alanya Yat Limanı açıklarında dün bir kişinin denizde hareketsiz olduğunu fark eden tur çalışanları, durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına haber vermiş, öldüğü belirlenen kadının cesedi adli tıp kurumana getirilmişti.

Kaynak: AA