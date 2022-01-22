ALANYA'DA DENİZDE HORTUM ÇIKTI

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortumu vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

Konaklı Sahili açıklarında saat 11.00 sıralarında hortum görüldü. Denizde çıkan hortum, vatandaşları tedirgin etti. Kısa süre etkili olan hortumu görenler cep telefonuyla görüntüledi. Hortum kıyaya ulaşmadan etkisini yitirerek kayboldu. İlçede öğle saatlerinde de İncekum Sahili açıklarında hortum oluştuğu öğrenildi.