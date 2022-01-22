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ALANYA'DA DENİZDE HORTUM ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortumu vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortumu vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

Konaklı Sahili açıklarında saat 11.00 sıralarında hortum görüldü. Denizde çıkan hortum, vatandaşları tedirgin etti. Kısa süre etkili olan hortumu görenler cep telefonuyla görüntüledi. Hortum kıyaya ulaşmadan etkisini yitirerek kayboldu. İlçede öğle saatlerinde de İncekum Sahili açıklarında hortum oluştuğu öğrenildi.

ALANYA'DA DENİZDE HORTUM ÇIKTI

ALANYA'DA DENİZDE HORTUM ÇIKTI

ALANYA'DA DENİZDE HORTUM ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Konaklı, Hortum, Alanya, Güncel, Haber

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