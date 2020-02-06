Alanya'da denizde hortum çıktı
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Alanya'da denizde hortum çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

06.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:15
Alanya'da denizde hortum çıktı

ANTALYA'nın ilçesinde, denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Alanya'ya bağlı Mahallesi Keykubat Plajı açıklarında akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 200 metre açıkta çıkan hortum 5-6 dakika su yüzeyinde ilerledi. Hortum kıyıya ulaşamadan kayboldu. Kıyıda bulunanlar, ilgiyle izledikleri hortumu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.


Kaynak: DHA
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