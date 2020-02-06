Alanya'da denizde hortum çıktı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
06.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:15
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
Alanya'ya bağlı Oba Mahallesi Keykubat Plajı açıklarında akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 200 metre açıkta çıkan hortum 5-6 dakika su yüzeyinde ilerledi. Hortum kıyıya ulaşamadan kayboldu. Kıyıda bulunanlar, ilgiyle izledikleri hortumu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Kaynak: DHA