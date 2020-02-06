: Alanya'da denizde çıkan hortum karada sona erdi

06.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:29

Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıya yakın noktada oluşan hortum, karaya çıkarak sona erdi.

Alanya ilçesinde gün içerisinde yağış ve rüzgar etkili oldu. İlçenin Keykubat Plajı açıklarında denizden çıkan hortum bir süre sonra karaya ulaştı.

Bu sırada vatandaşlar cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi.

Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum, hasara neden olmadı.

Kaynak: AA

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