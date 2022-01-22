Alanya'da denizde çıkan hortum kamerada Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştu.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya'da denizde çıkan hortum kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştu.

Bir kaç dakika deniz üzerinde etkili olan hortum kıyıya doğru yaklaştı. Deniz suyunu savuran hortum karaya ulaşmadan bir süre sonra gözden kayboldu.

Hortumun oluştuğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.