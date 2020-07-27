Alanya'da deniz kenarındaki sazlık alan yangını güçlükle kontrol altına alındı Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kenarında bulunan ve kargılık olarak tabir edilen alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kenarında bulunan ve kargılık olarak tabir edilen alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, İncekum Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sazlık ve kargılık alanda dumanların çıktığını görenler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yangına müdahale için 4 itfaiye aracı kullanıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden çalışmalar sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı alana yakın binalar da yangın nedeniyle duman altında kalırken, D-400 Karayolu'nda trafik bir süre aksadı. Jandarmanın kontrolü sonucu araçlar yolda zaman zaman bekletildi. Soğutma çalışmaların devam ettiği yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Jandarma, yangınla ilgili çalışmasını sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA