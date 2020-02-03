Alanya'da deforme olan yollara hızlı asfalt
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Alanya'da deforme olan yollara hızlı asfalt

Alanya Belediyesi ilçe genelinde altyapı çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarını yapıyor.

03.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:52
Alanya'da deforme olan yollara hızlı asfalt

ilçe genelinde altyapı çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarını yapıyor. Kadıpaşa Mahallesi'nden sonra ekipler Mahallesi'nde altyapıdan dolayı bozulan Caddesi'nde asfaltı kazıyarak yeniliyor.


Alanya Belediyesi altyapıdan sonra bozulan ve deforme olan asfaltı yeniliyor. Yolların bakım ve onarımını sürdüren ekipler çalışmalarına Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde devam ediyor. Kadıpaşa Mahallesi, Saray ve Hacet Mahallesi'nde bozulan cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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