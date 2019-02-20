Alanya'da Cumhur İttifakı Meclis Listesini Teslim Etti

Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan adaylığı ve Meclis Üyeleri listesi İlçe seçim kuruluna teslim edildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 31 Mart 2019 da yapılacak Mahalli İdareler seçimi için Belediye Başkan adaylığı ve Meclis Üyeleri listesi İlçe seçim kuruluna teslim etti. Listeleri teslimi sırasında Yücel'e MHP Antalya Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İsmet Tunç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve AK Parti ilçe başkanı Mustafa Toklu eşlik etti.

33 kişilik Meclis Üyesi Aday listesi şu isimlerden oluştu:

"Fahrettin Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Fatma Melike Nazifoğlu, Paulina Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerem Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sümbül, Ahmet Dayanc, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Çalış, Kayahan Balta, Alirıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Şenli, Merve Baysal, Mustafa Keşioğlu, Uğur Oğuz, Erkan Cebeci, Tuncay Sarmaz, Ahmet Erişmen, Fatma Ünal Akan, Cengiz Toksöz, Mehmet Akman, Şenay Demirtaş Akın, Özlem Payalıoğlu, SevdaÖzaslan." - ANTALYA

Kaynak: İHA