Alanya'da çok sayıda kaplumbağayı telef ettiği öne sürülen kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alanya'da çok sayıda kaplumbağayı telef ettiği öne sürülen kişi yakalandı

Alanya'da çok sayıda kaplumbağayı telef ettiği öne sürülen kişi yakalandı
03.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:48

Antalya'nın Alanya ilçesindeki mezarlıkta çok sayıda kaplumbağanın ölü bulunması olayına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki mezarlıkta çok sayıda kaplumbağanın ölü bulunması olayına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Damlataş Sahil Mezarlığı'nda 15 kaplumbağanın taşla vurularak kabuklarının kırıldığını gösteren görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi olarak belirledikleri B.Z'yi (42) Pelitlik Caddesi'nde yürürken yakaladı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "Gezmek için dışarı çıktım. Daha sonra mezarlığa uğradım. Burada gezen kaplumbağaları gördüm. Kaplumbağaları siğil yaptığı ve kara büyü olduğuna inandığım için öldürdüm." dediği öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası kesilen zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan mezarlığa giden veteriner hekim Osman Aydın, hayatta kalan yaralı 4 kaplumbağayı kliniğine götürdü.

Klinikte kaplumbağalara ilk müdahaleyi yapan Aydın, "Hayatta olan kaplumbağaların öncelikle yaralarını temizledik. Daha sonra doku onarımını hızlandırması amacıyla ozon terapi uyguladık. Kırılan kabukları özel bir materyalle birleştirerek yapışmasını sağladık." dedi.

Aydın, kaplumbağalardan birisinin, çok fazla darbe aldığı için durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Saray Mahallesi'ndeki mezarlığa dün kaplumbağa ve sokak kedilerini beslemeye giden Pınar ve Osman Aydın çifti, çok sayıda kaplumbağanın taşla ezilerek telef edildiğini görmüştü. Aydın çiftinin çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri olayın failinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haberler
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Safiye Soyman
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Alanya'da çok sayıda kaplumbağayı telef ettiği öne sürülen kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 16:54:42. #1.15#
title