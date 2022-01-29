Alanya'da çocuklar, kamyonlarla getirilen karla kardan adam yaptı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuklar, belediye ekiplerince yüksek kesimlerden toplanıp ilçe merkezine taşınan karla, kışın keyfini yaşadı.

Belediye ekiplerince kentin yüksek kesimlerinden toplanan 15 kamyon Kar, ilçe merkezine taşınarak meydana döküldü.

Burada kartopu oynayıp kardan adam yapan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklara zaman zaman aileleri de katıldı. Çocuklar ve aileleri, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise kar eğlencesi yaşamak isteyen çocukların güzel bir hafta sonu yaşamasını istedikleri için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.