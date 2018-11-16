Alanya'da Cinsel İstismara 15 Yıl 6 Ay Hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 15 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, 31 Mart tarihinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki İsmail E, ekmek alarak eve dönen komşusu 8 yaşındaki Z.H.S.'yi evine davet etti. Z.H.S.'nin evine girmesini sağlayan İsmail E, burada kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. İsmail E.'ye tepki göstererek olay yerini terk eden Z.H.S, durumu annesi T.S.'ye anlattı. Aile bunun üzerine Mahmutlar Jandarma Karakoluna giderek İsmail E. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma İsmail E.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Böyle sapıkça eylemleri düşünmem kabul edilemez"

"Çocuğun cinsel istismarı ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklu yargılanan İsmail E. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. İsmail E, savunmasında "Benim engelli bir çocuğum var. Bu durumda böyle sapıkça eylemleri düşünmem kabul edilemez" diyerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, İsmail E.'yi 'cinsel istismar' suçundan 6 yıl 6 ay ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Duruşma sonrası sanık İsmail E. tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. - ANTALYA