Alanya'da cinsel istismar suçu işleyen cezaevi firarisi yakalandı

22.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:42

Antalya'nın Alanya ilçesinde nitelikli cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma tarafından yakalandı.



'Nitelikli cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıl önce Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden A.T.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. İlçedeki olası adresleri inceleyen ekipler, tespit ettikleri Çıplaklı Mahallesi'ndeki bir adrese dün akşam baskın düzenledi. Gözaltına alınan A.T., jandarma karakoluna getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA