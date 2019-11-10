Alanya'da cinayet hükümlüsü yakalandı

Alanya'da cinayet hükümlüsü yakalandı

Alanya ilçesinde cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

10.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:52
Alanya'da cinayet hükümlüsü yakalandı

ilçesinde cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ferdi U'nun (34) ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Elikesik Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit ettiği hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.

Ferdi U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et