Alanya'da cinayet hükümlüsü yakalandı
Alanya ilçesinde cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alanya ilçesinde cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ferdi U'nun (34) ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Elikesik Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit ettiği hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.
Ferdi U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.