Alanya'da çıkan yangında 25 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Dimalacami Mahallesi Çökele Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 6 arazöz, 2 su tankeri ve 35 orman işçisi müdahale etti.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınabildi.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 25 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt