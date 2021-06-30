Alanya'da çıkan yangında 10 dönüm orman alanı zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da çıkan yangında 10 dönüm orman alanı zarar gördü

Alanya'da çıkan yangında 10 dönüm orman alanı zarar gördü
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Okurcalar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları ve alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Yangın, 4 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile 3 itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanının zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1
BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Burak Yılmaz Emre Kocadağ Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya'da çıkan yangında 10 dönüm orman alanı zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 19:09:10. #1.15#

title