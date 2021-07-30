Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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