Alanya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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Alanya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve personel yönlendirildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alanya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Alanya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Alanya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Alanya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı
Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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