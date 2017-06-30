Alanya'da çıkan orman yangında 5 ev küle döndü



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 5 ev tamamen yanarken, 15 evin de yangından zarar gördüğü öğrenildi. 20 ev ise olası bir duruma karşı boşaltıldı.

Alanya'nın kırsalında bulunan Sapadere Kanyonu mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınında 5 ev tamamen küle döndü. 15 ev zarar görürken 20 ev jandarma tarafından boşaltıldı. Yaklaşık 20 kilometrelik alanda etkili olan yangının sıcak esen rüzgarın da etkisiyle yayıldığı öğrenildi. Sapadere bölgesinde yangın kontrol altına alırken alırken, yüksek kesimlerde yangının devam ettiği belirtildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yetkilerden aldığımız bilgi doğrultusunda 6 kişi yaralanmış. Her şeyden önemlisi bizi sevindiren olay bir can kaybı olmaması. Bir mahallede tamamen mahalle sakını boşaltıldı. Orada 10 yakın ev zarar gördü. Bütün evlerde ufak tefek zararlar var. Diğer mahallerde yayılan yangın yerleşim yerlerinden uzakta ama, yanan bizim canımız kanımız olan ormanlarımız" dedi.

30 yıl önce de aynı bölgede yangın çıktığını belirten Yücel, "Aynı bölgede böyle bir olayın yaşandığını biliyoruz. Bölge ve yöre halkı da aynı şekilde yangın çıktığını söylüyor. 30 yıl geçtikten sonra aynı bölge aynı olayların yaşanması bizlerinde bir yetkililer olarak bir ders çıkarması gerekiyor. Orman müdürlüğünün kontrolü altında tüm ekipler çalışıyor. Havadan da helikopterler ve uçaklar yangının söndürülmesine destek veriyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar birçok yangınlar ve felaketler gördü. Ama bu gerçekten çok kötü bir yangın, çünkü hem havanın sıcaklığı hem de oldukça fazla rüzgar akımı var. Buda yangının belirli noktalar hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. En kötü şeyde çaresizlikle bunu seyretmek oluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah yangın en kısa zamanda kontrol altına alınır. Olanlar oldu biz bunu minimuma kadar indirmeye çalışıyoruz. Ben tüm yöre haklına, gelmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Sapadere Mahalle Muhtarı Hasan Ünal, "Havadan karadan her türlü müdahale etmemize rağmen fırtınanın etkisiyle çevre mahallelere doğru yoğunlaştı (Başköy). Adeta ciğerimiz yanıyor. Sapadere'nin yüzde 50'si yanmış durumda. 5-6 ev yandı 15 civarında ev ise tehlike altına. Acil müdahale edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakini Hamit Maç, "Sabah saat 10.00 sularında yangın başladı. Yangın fırtınanın etkisiyle ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hızla ilerlemeye devam etti. Komşumuzun evine kadar ulaştı alt kat tamamen üst kat kısmen yandı. Evin önündeki bir araç ve motosiklette yandı." dedi.