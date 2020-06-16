Husumet nedeniyle çıkan kavgada darp edilen kişi hayatını kaybetti Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada darp edilen 45 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada darp edilen kişi hayatını kaybetti.

Oba Mahallesi'nde sokakta karşılaşan Ali Çelik (45) ve Z.T. (42) iddiaya göre, aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.T. tarafından darp edilen Çelik ağır yaralandı.

Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi otopsi için Antalya Adi Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli Z.T, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA