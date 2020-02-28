Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı
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Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı

Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

28.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:26
Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı

ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İlçe Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Adil G'nin ilçede olduğunu belirlendi.

Değirmendere Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda Adil G. gözaltına alındı.

Adil G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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