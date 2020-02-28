Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı
Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Adil G'nin ilçede olduğunu belirlendi.
Değirmendere Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda Adil G. gözaltına alındı.
Adil G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA