Alanya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.
28.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:01
Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 21 ayrı suçtan 27 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K'nin (30) Hacet Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA