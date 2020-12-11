Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabaha karşı yağmurun ardından şiddetli dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve sokaklar beyaza büründü.

İncekum Mahallesi'nde sabaha karşı 05.30 sıralarında başlayan yağmur, yerini şiddetli doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve sokaklar beyaza büründü. Dolu, yaklaşık 10 dakika etkisini gösterdi. Sese uyanan vatandaşlar ise evlerinin penceresine çıkarak yağan doluyu izledi. Otomobil sahipleri ise dolu bittikten sonra araçlarının yanına giderek, hasar olup olmadığını kontrol etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı