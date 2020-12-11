Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü

11.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:51
Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabaha karşı yağmurun ardından şiddetli dolu yağışı başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabaha karşı yağmurun ardından şiddetli dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve sokaklar beyaza büründü.

İncekum Mahallesi'nde sabaha karşı 05.30 sıralarında başlayan yağmur, yerini şiddetli doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve sokaklar beyaza büründü. Dolu, yaklaşık 10 dakika etkisini gösterdi. Sese uyanan vatandaşlar ise evlerinin penceresine çıkarak yağan doluyu izledi. Otomobil sahipleri ise dolu bittikten sonra araçlarının yanına giderek, hasar olup olmadığını kontrol etti. - ANTALYA

Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü
Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü
Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü
Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü
Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü
Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü
Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü
Ağrı'da gece yarısı yağan kar etrafı beyaza bürüdü
Ağrı'da gece yarısı yağan kar etrafı beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ivana Sert Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 09:51:33. #1.14#
title