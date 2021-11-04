Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde arananlara yönelik çalışma yaptı.

Hırsızlık, yağma, konut dokunulmazlığı, silahla tehdit ve güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan M.G, M.C, H.K, Ü.K, H.E, N.K, A.B. ve S.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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