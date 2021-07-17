Alanya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı
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Alanya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı

Alanya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahillerdeki yuvalarından çıkan, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahillerdeki yuvalarından çıkan, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Alanya Şefliği ekipleri, yuvalarını koruma altına aldıkları yavruların denizle buluşmalarına yardımcı oluyor.

ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, caretta caretta yuvalarının sayısının en fazla olduğu yıllardan birini yaşadıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin deniz kaplumbağalarının yuva sayısının artmasına olumlu yansıdığını belirten Kayhan şunları kaydetti:

"Alanya kıyı şeridinde geçen yıl tespit ettiğimiz yuva sayısı 300 civarındayken bu yıl 500'ün üzerinde oldu. Kovid-19'dan dolayı sahiller boştu. O yüzden rahatlıkla gelip yumurtlayabiliyorlar. 25-30 yıl önce buradan yumurtadan çıkıp denize ulaşmışlar. Dolayısıyla kendi çıktıkları sahile tekrar gelerek yumurta bırakıyorlar."

Kayhan, sahillerde yuva sayısının fazla olması nedeniyle daha çok dikkat etmek gerektiğini belirterek deniz kaplumbağalarının fotoğraflarının cep telefonu flaşlarıyla çekilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl çok fazla yuva olmasından dolayı kafes sıkıntısı yaşadıklarını bildiren Kayhan, yuvayı fark eden insanların öncelikle yetkililere haber vermesini istedi.

Alanya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı
Alanya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı
Alanya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı
Alanya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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