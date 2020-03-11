Alanya'da camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı
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Alanya'da camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği camiden içerisinde bir miktar para olan sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Alanya'da camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği camiden içerisinde bir miktar para olan sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı.


Okurcalar Mahallesi'nde bulunan Tekecik Camisi'nde içerisinde bir miktar para bulunan sadaka kutusunun çalındığını fark eden mahalle muhtarı Hasan Emiroğlu, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin 50 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed H. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen jandarma Ahmed H.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed H. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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