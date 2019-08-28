28.08.2019 23:39

- Alanya'da çalılık alanda yangın paniği

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Alanya'nın Uğrak Mahallesi Aydap Mevkii'ndeki çalılık ve makilik alanda, çıktı. Zemindeki kuru otlar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 itfaiye aracı, Alanya ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arasöz ve yaklaşık 30 işçi yangına müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 4 dönümlük arazinin zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA