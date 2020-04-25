Alanya'da çaldıkları lüks motosikletleri parçalara ayıran 3 şüpheli yakalandı
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Alanya'da çaldıkları lüks motosikletleri parçalara ayıran 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasa fiyatı 30 bin lira ile 70 bin lira arasında değişen motosikletleri çalarak satmak için parçalara ayıran 1'i kadın 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

25.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:38
Alanya'da çaldıkları lüks motosikletleri parçalara ayıran 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasa fiyatı 30 bin lira ile 70 bin lira arasında değişen motosikletleri çalarak satmak için parçalara ayıran 1'i kadın 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Alanya'nın Güllerpınarı Konaklı ve Okurcalar mahallelerinden piyasa fiyatı 30 bin lira ile 70 bin lira arasında değişen 3 motosiklet çaldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemesiyle yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 3 şüphelinin park halindeki motosikletleri plakası belirtilmeyen minibüsün içerisine atıp götürdüklerini tespit etti.

Çaldıkları motosikletleri evde parçaladıkları tespit edildi

Soruşturmaya derinleştiren Asayiş ekipleri hırsızlık şüphelilerinin S.Y.(27) M.K.(24) ve G.Y.Ç. (28) isim kadın olduklarını ve Kızlarpınarı Mahallesi bir evde çaldıkları motosikletleri satmak için parçaladıklarını belirledi. Bunun üzerine dün saat 14.00 sıralarında belirlenen adrese baskın polis, 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde evin banyo ile salon kısmında parçalara ayrılmış ve streç filmlere sarılmış 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Evin çevresinde yapılan araştırmada ise üzerleri branda ile örtülmüş halde 2 çalıntı motosiklet daha bulundu. Gözaltına alınan S.Y., M.K. ve G.Y.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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