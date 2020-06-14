Alanya'da bozulan yollar yenileniyor Alanya ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal bölgelerde kış döneminde bozulan yolları yeniliyor.

Alanya ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal bölgelerde kış döneminde bozulan yolları yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçenin kırsal mahallelerini bir birine bağlayan grup yollarından Taşatan Yolu'nda kış döneminde heyelan, su taşkını ve aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yerlerinde çalışma yapılıyor.

Kırsal alan ekipleri iş makineleriyle yağmur giderleri, şarampolleri temizlerken, çukur olan noktalara dolgu ve yama çalışması yapıyor. Alanya ile Gazipaşa arasındaki sahil yolunun Aydap mevkisinde bozulan yolda dolgu ve yama çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan Akçatı Mahallesi'nde yolun dar olan noktası genişletildi ve toprak kaymasını önlemek amacıyla genişletilen yere taş duvar çalışması yapıldı.

Kaynak: AA