Alanya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

05.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:10

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Oba Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında, atölye ve bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: AA