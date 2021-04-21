Alanya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Alanya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Alanya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Şekerhane Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda birden fazla dairede, Kovid-19 testi pozitif vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı apartmanın çevresine güvenlik bariyeri çeken polis ekibi önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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