Alanya'da Bin 140 Adet Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı bin 140 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, dün akşam devriye sırasında Şekerhane Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri elinde kolilerle yürüyen A.I.'yı durdurdu. İnceleme yapan ekipler, kolilerin içerisinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 140 adet güneş gözlüğü buldu. Gözaltına alınan A.I.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANTALYA