Alanya'da beton mikseri devrildi: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Alanya kırsalındaki Deretürbelinas Mahallesi'nde meydana geldi. Beton boşaltmak için inşaat alanına geri manevra yapan Necati Vardar (60) idaresindeki 07 ANU 871 plakalı mikser, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, 20 metre yükseklikten dere kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde ters dönen araçta sıkışan Vardar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı