Alanya'da Beşiktaş şehitleri unutulmadı
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Alanya'da Beşiktaş şehitleri unutulmadı

13.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:55
Alanya'da Beşiktaş şehitleri unutulmadı

Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesi öncesinde, skorboardda İstanbul Emniyeti'nin hazırladığı video izletilerek 4 yıl önce şehit olan polisler ve vatandaşlar unutulmadı.

Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesi öncesinde, skorboardda İstanbul Emniyeti'nin hazırladığı video izletilerek 4 yıl önce şehit olan polisler ve vatandaşlar unutulmadı.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelirken, karşılaşma öncesinde stadyum skorboardunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı video izletildi. 4 yıl önce Vodafone Park'ta yaşanan hain terör saldırısında şehit olan polisler ve hayatını kaybeden vatandaşların hatırlatıldığı videoyla, şehitler anıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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