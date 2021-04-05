Alanya'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.D. yönetimindeki 07 LBD 99 plakalı otomobil, Payallar Mahallesi'nde, dün gece kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Caner Cindoruk Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Cenk Tosun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alanya'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:58:28. #1.15#
title