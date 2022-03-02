Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
AA, Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçeye yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçeye yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Ayçiçek yönetimindeki 07 K 6589 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Özvadi Mahallesi'nde bahçeye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
AA / Mustafa Kurt - Güncel