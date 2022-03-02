Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA, Mustafa Kurt - Güncel
 - Güncelleme:
Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçeye yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçeye yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Ayçiçek yönetimindeki 07 K 6589 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Özvadi Mahallesi'nde bahçeye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Kamyonet, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title