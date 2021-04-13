Alanya'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
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Alanya'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Alanya ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin evde yaptıkları aramada bahçeye ekili 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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