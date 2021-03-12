Alanya'da baharın müjdecisi çiçekler açtı
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Alanya'da baharın müjdecisi çiçekler açtı

12.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:55
Alanya'da baharın müjdecisi çiçekler açtı

Alanya Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında toprakla buluşturan ve baharın müjdecisi olarak lale, nergis ile sümbül gibi çiçekler açtı.

Alanya Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında toprakla buluşturan ve baharın müjdecisi olarak lale, nergis ile sümbül gibi çiçekler açtı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından lale, nergis ve sümbüllerden oluşan, baharın geldiğini müjdeleyen çiçek tasarımlarını bu yıl da gerçekleştirdi. Kış aylarında dikimleri yapılan lale, nergis ve sümbül soğanlarının çiçek açmasıyla şehrin parkları, refüjleri ve yeşil alanları renk cümbüşüne dönüştü. Vatandaşların ve turistlerin hem gezinti hem de fotoğraf çekmek için yoğun ilgi gösterdiği yeşil alanlar, bu yıl yine anılardaki yerini aldı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, "Soğanlı bitkiler, geçmişten günümüze kültürümüzün bir parçası olmaya devam ediyor. Bu sebeple şehrimizin birçok yerindeki yeşil alanlarda her yıl peyzaj uygulamalarında soğanlı bitkileri kullanıyoruz. Soğanlı bitkilerle tasarladığımız çiçek bahçeleri, şehrimizin görselliğini adeta bir çiçek festivaline çeviriyor" dedi. - ANTALYA

Alanya'da baharın müjdecisi çiçekler açtı
Alanya'da baharın müjdecisi çiçekler açtı
Alanya'da baharın müjdecisi çiçekler açtı
Alanya'da baharın müjdecisi çiçekler açtı
Alanya'da baharın müjdecisi çiçekler açtı
Alanya'da baharın müjdecisi çiçekler açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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