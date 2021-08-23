Alanya'da avokado üreticileri hırsızlıktan şikayetçi
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Alanya'da avokado üreticileri hırsızlıktan şikayetçi

Alanya'da avokado üreticileri hırsızlıktan şikayetçi
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Türkiye'nin avokado üretim merkezlerinden Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiler, avokado hırsızlıklarına karşı caydırıcı cezaların getirilmesini istedi.

Türkiye'nin avokado üretim merkezlerinden Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiler, avokado hırsızlıklarına karşı caydırıcı cezaların getirilmesini istedi.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede sık sık avokado hırsızlığı yaşandığını söyledi.

Hırsızlık olaylarının üreticilere ciddi maddi hasar verdiğini dile getiren Sevilgen, "Avokado hasadımız başlar başlamaz hırsızlık olayı da başlıyor. Adam geliyor, 150-200 meyveyi alıp, gidiyor. Aynı bahçede 3-4 bin ürün çalınınca ekonomik olarak üreticilere darbe oluyor. Üretimimizin 3'te birini çalıyorlar." dedi

Bunu önlemek için bahçeleri çitlerle çevirdiklerini, bahçelere fotokapan ve güvenlik kamarası sistemleri kurduklarını anlatan Sevilgen, hırsızlık olaylarının önüne geçemediklerini kaydetti.

Avokado çalan kişilere yönelik daha caydırıcı cezalar verilmesini isteyen Sevilgen, "Fotokapan kamera sistemi 11 bin lira civarında. Yakalanan avokado hırsızları, 'ihtiyacım vardı, tuvalete bahçeye girdik' gibi bahanelerle maalesef serbest kalıyorlar. Onlar serbest kaldıktan sonra bu kadar masrafa ne gerek var. Bugün silahla bahçesini bekleyen üreticiler var." diye konuştu.

Alanya'da 35 yıllık avokado üreticiliği yapan Mehmet Yoz da avokadonun ilçe halkının en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Avokadonun yükselen değeri nedeniyle hırsızlık olaylarının da arttığını ifade eden Yoz, "Benim 3-4 bin liralık malım gitti. Her bahçede 200 avokado çalınsa ortaya çıkan rakam ortada. Bir de bu malı alanlar var. Alıcılar 3 kuruş aşağı diye hırsızlık malını alıyorlar. Almasınlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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Alanya'da avokado üreticileri hırsızlıktan şikayetçi - Haberler
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