Alanya'da avokado hasadı bekleyen üreticinin yüzünü kamkat güldürdü
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Alanya'da avokado hasadı bekleyen üreticinin yüzünü kamkat güldürdü

25.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:20
Alanya'da avokado hasadı bekleyen üreticinin yüzünü kamkat güldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde "altın portakal" veya "turunçgiller ailesinin küçük mücevheri" olarak adlandırılan kamkat, avokado üreticileri tarafından ara ürün olarak yetiştiriliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "altın portakal" veya "turunçgiller ailesinin küçük mücevheri" olarak adlandırılan kamkat, avokado üreticileri tarafından ara ürün olarak yetiştiriliyor.

Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, portakal, mandarin ve limon gibi turunçgiller ailesinden kamkatın son yıllarda önemli bir meyve haline gelmeye başladığını söyledi.

Avokado verimliliğinin az olduğu Mersin ve Antalya'da kamkat bahçelerinin daha önemli olduğunu aktaran Sevilgen, Alanya ilçesindeki iklime uygun olan kamkatın avokado bahçelerinde ara ürün olarak yetiştirildiğini dile getirdi.

Kamkatın bodur ağaç türlerinden olmasının ilçedeki avokado üreticilerin tercih nedenlerinden biri olduğunu belirten Sevilgen, şöyle konuştu:

"Avokado üretimi ilçede yaygın olduğu için kamkat geri planda kaldı. Ancak son yıllarda yeni avokado bahçelerinde 6-7 metre aralıklarla fidanlar ekilirken, kamkat da avokado ağaçlarının aralarına dikiliyor. Çünkü avokado fidanı ekildikten 4 yıl sonra meyve verirken, kamkatta ürün bir yıl sonra alınıyor. Dolasıyla avokado hasadı zamanı gelene kadar üreticiler, kamkat meyvesinden para kazanabiliyor."

Kamkat üretiminin ilçede 80 tonu bulduğunu aktaran Sevilgen, ocak ayında hasadın sona ereceğini bildirdi. Kilosu 20 liradan satılmaya başlanan kamkatın şunda fiyatının 10 liraya kadar düştüğünü anlatan Sevilgen, bu ürünün en çok Rusya ve Ukrayna ülkelerine ihraç edildiğini vurguladı.

Kamkatın yetiştiricisini memnun ettiğini anlatan Alanyalı çiftçi Mustafa Özkan da "Kamkat bizler için iyi bir iş kaynağı oldu. Toplaması avokadoya göre daha kolay. Elde edilen verim ve ekonomik kazanç açısından çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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