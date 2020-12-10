Alanya'da avokado çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Alanya'da avokado çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

10.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:58

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi'ndeki bahçeden avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.

Buna göre Oğuzhan K'nin (33) farklı bahçelerde yaklaşık 40 bin avokado çaldığını belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliyi, bir bahçede avokado topladığı sırada yakaladı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alanya'da avokado çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Alanya'da avokado çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Alanya'da avokado çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Alanya'da avokado çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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