Alanya'da atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Alanya Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin düzenlediği "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası"nda en çok pili toplayan 3 okula ödülleri verildi.

Alanya Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin düzenlediği "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası"nda en çok pili toplayan 3 okula ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında düzenlenen "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası"nda 158 okuldan 2 bin 375 kilogram atık pil toplandı.

Kampanyada 535 kilogram atık pil toplayan İncekum Öztaş İlkokulu birinci, 517 kilogram ile Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu ikinci, 311 kilogram ile Cemile Kuyumcu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri İncekum Öztaş İlkokulu'nda düzenlenen törenle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt