Alanya'da Atatürk ile ilgili tepki çeken paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Atatürk ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapan zanlı, gözaltına alındı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Atatürk ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapan zanlı, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medya hesabından Atatürk ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atatürk'ün ilk kez göreceğiniz kişisel eşyaları ziyarete açıldı! En çok kanlı mendili dikkat çekti
10 Kasım'da tüyleri diken diken eden tesadüf: Saat tam 9'u 5 geçe deprem meydana geldi, koordinatı ise 1938
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz