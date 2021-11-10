Alanya'da Atatürk ile ilgili tepki çeken paylaşım yapan şüpheli yakalandı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Atatürk ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapan zanlı, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medya hesabından Atatürk ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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