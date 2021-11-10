Alanya'da Atatürk ile ilgili tepki çeken paylaşım yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Alanya'da Atatürk ile ilgili tepki çeken paylaşım yapan şüpheli yakalandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da Atatürk ile ilgili tepki çeken paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Atatürk ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapan zanlı, gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Atatürk ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapan zanlı, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medya hesabından Atatürk ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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