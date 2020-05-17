Alanya'da aşırı sıcak yüzünden 65 yaş üstü sokağa çıkmadı
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Alanya'da aşırı sıcak yüzünden 65 yaş üstü sokağa çıkmadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, aşırı sıcaklar nedeniyle 6 saatlik izinde sokağa çıkmayı tercih etmedi.

Alanya'da aşırı sıcak yüzünden 65 yaş üstü sokağa çıkmadı
17.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:22

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, aşırı sıcaklar nedeniyle 6 saatlik izinde sokağa çıkmayı tercih etmedi. Çıkan az sayıda vatandaş ise sıcağın etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Emekli öğretmen Hikmet Özen, "Bugün bizim günümüz ama sahil yasak, parklar yasak. AVM'ler açık. Bizim AVM'lerle işimiz yok. Biz parkları, denizi, doğayı istiyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, geçen hafta 4, bu hafta ise 6 saat sokağa çıkma izni verildi. Meteorolojik verilere göre bugün Alanya'da hava sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkarken, 65 yaş üstü vatandaşlar, izne rağmen dışarı çıkamadı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle birçoğu evinde durmayı tercih ederken, Alanya sokakları ve sahilleri yine bomboş kaldı. ŞEMSİYELER İMDATLARINA YETİŞTİSıcak havaya rağmen sokağa çıkan vatandaşlarsa kendini şemsiyelerle sıcaktan korumaya çalıştı. Güzel havanın tadını çıkarmak için dışarı çıkan 65 yaş üstü birkaç vatandaş sahil bandında yürüyüş yaptı. Denize girilmesi yasak olmasına rağmen yüksek sıcaklıkların olduğu ilçede bazı vatandaşlar denize girdi. Kayalıkların kenarına saklanarak veya insanların az olduğu plajlarda denize girenler keyif yaptı.'BUGÜN BİZİM GÜNÜMÜZ AMA SAHİL YASAK'

Cleopatra Plajı'na gelerek sıcakta en azından güneşlenmek ve denize girmek istediğini söyleyen emekli öğretmen 68 yaşındaki Hikmet Özen, yasak olmasından dolayı hiçbir şey yapamadığını söyledi. 20 sene önce Alanya'ya denizi için yerleştiğini söyleyen Özen, AVM'ler yerine sahillerin tedbirli olarak açılması gerektiğini ifade etti. Hikmet Özen, "Alanya'nın güzelliği için buradayım fakat koronavirüsten dolayı yasak. Bugün bizim günümüz ama sahil yasak, parklar yasak. AVM'ler açık. Bizim AVM'lerle işimiz yok. Biz parkları, denizi, doğayı istiyoruz, onun için buradayız. Lütfen denizimizi bize bırakın. Başka bir şey istemiyoruz. Tedbirlerimi aldım. 18.00'e kadar ama nerede geçireceğim bu vakti? AVM'ye girmem serbest ama sakıncalı olduğu için girmem. Parklara indim, apartmanın içinde iki aydır oturuyorum. Ama her yer yasak nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Çantalar elimde hazır, mayom içimde ama yasak. Ben bir emekli öğretmen olarak kurallara riayet etmek zorundayım fakat yasağın nedenini anlayamıyorum. Bu sahilin ne mahsuru var? Burada tedbirleri alsınlar, yığılmayı önlesinler ama denizleri bıraksınlar. Alanya'nın en güzel zamanı. Zaten biz çok sıcaklarda tansiyon hastasıyız, yaşlıyız, 68 yaşındayım ben çıkamıyoruz. Şu günde çıkmamız lazım fakat yasak uymak zorundayız" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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