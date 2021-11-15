Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çarşı Mahallesi Alanya Balıkçı Barınağı'nda bulunan tur teknesinde arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ali Çelik (23), aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, teknedeki 5 kişi arasında olayı gerçekleştirdiğini belirlediği G.T'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi Moğolistanlı çifte verildi

'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi Moğolistanlı çifte verildi

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title